Covid oggi Italia, epidemia verso picco: Rt, contagi, ricoveri (Di sabato 15 gennaio 2022) L’indice Rt sale, l’incidenza aumenta, la variante Omicron si allarga mentre l’Italia si avvia verso il picco dell’ondata Covid, previsto da diversi esperti per fine gennaio. Il bollettino, che per il Cts va mantenuto, certifica altri 186.253 contagi e 360 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 1.132.309 tamponi, l’incidenza secondo gli ultimi dati si attesta al 16,5%. Il quadro complessivo è delineato dai dati del monitoraggio dell’Iss, che fa da apripista alla retrocessione della Campania in zona gialla e della Valle d’Aosta in zona arancione. L’indice Rt a livello nazionale sale fino a 1,56. “Nel periodo 22 dicembre 2021- 4 gennaio 2022, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,56, in ulteriore aumento rispetto alla settimana precedente e ben al di sopra della soglia ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 15 gennaio 2022) L’indice Rt sale, l’incidenza aumenta, la variante Omicron si allarga mentre l’si avviaildell’ondata, previsto da diversi esperti per fine gennaio. Il bollettino, che per il Cts va mantenuto, certifica altri 186.253e 360 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 1.132.309 tamponi, l’incidenza secondo gli ultimi dati si attesta al 16,5%. Il quadro complessivo è delineato dai dati del monitoraggio dell’Iss, che fa da apripista alla retrocessione della Campania in zona gialla e della Valle d’Aosta in zona arancione. L’indice Rt a livello nazionale sale fino a 1,56. “Nel periodo 22 dicembre 2021- 4 gennaio 2022, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,56, in ulteriore aumento rispetto alla settimana precedente e ben al di sopra della soglia ...

Advertising

reportrai3 : Crisanti oggi ha depositato presso la Procura di Bergamo la perizia sulla gestione della prima ondata pandemica nel… - IlContiAndrea : La seconda stagione spiega gli effetti post Covid non solo fisici, ma mentali. Il problema (o il merito) è che è gi… - Am_Parente : No del Senato ai test anti Covid nelle parafarmacie. ' Le parafarmacie sono esercizi commerciali che non fanno part… - ArtemisDia1 : RT @sabrimaggioni: Questo medico sta andando in prima serata al Tg5 a dire ancora oggi agli italiani che x curare il covid a casa serve SOL… - soniabetz1 : RT @reportrai3: Crisanti oggi ha depositato presso la Procura di Bergamo la perizia sulla gestione della prima ondata pandemica nella berga… -