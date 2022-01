Covid oggi Italia, Brusaferro: “Aumento casi ogni età, crescita ricoveri” (Di venerdì 14 gennaio 2022) Crescono in tutte le età i casi Covid in Italia. “La fascia 20-29 anni è quella che ha il maggior numero di casi in Aumento, seguita poi da 10-19 e 30-39. Tutte le altre sono a seguire. Se guardiamo poi le fasce d’età più giovani, vediamo che la curva è in crescita un po’ in tutte”. A spiegarlo oggi è Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss), in un video in cui commenta i dati principali del monitoraggio Covid. Le proiezioni a 30 giorni sui ricoveri “mostrano una probabilità di occupazione dei posti letto di area medica significativamente presente in tutte le regioni”. Che sarà “un po’ più contenuta per quanto riguarda la terapia intensiva”. “Nelle ultime settimane la ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 14 gennaio 2022) Crescono in tutte le età iin. “La fascia 20-29 anni è quella che ha il maggior numero diin, seguita poi da 10-19 e 30-39. Tutte le altre sono a seguire. Se guardiamo poi le fasce d’età più giovani, vediamo che la curva è inun po’ in tutte”. A spiegarloè Silvio, presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss), in un video in cui commenta i dati principali del monitoraggio. Le proiezioni a 30 giorni sui“mostrano una probabilità di occupazione dei posti letto di area medica significativamente presente in tutte le regioni”. Che sarà “un po’ più contenuta per quanto riguarda la terapia intensiva”. “Nelle ultime settimane la ...

Advertising

IlContiAndrea : La seconda stagione spiega gli effetti post Covid non solo fisici, ma mentali. Il problema (o il merito) è che è gi… - Am_Parente : No del Senato ai test anti Covid nelle parafarmacie. ' Le parafarmacie sono esercizi commerciali che non fanno part… - reportrai3 : Crisanti oggi ha depositato presso la Procura di Bergamo la perizia sulla gestione della prima ondata pandemica nel… - veratto_A : RT @CGzibordi: da oggi i malati Covid in ospedale calano del 38% !!! in Piemonte hanno riclassificato i 1,911 'ricoveri Covid' e sono dive… - sarasarli : RT @Virus1979C: Oggi 360 decessi. Forse per questo non vogliono aggiornare il bollettino #covid. -