Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 14 gennaio (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il bollettino con i numeri Covid in Italia oggi, venerdì 14 gennaio 2022, dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute – regione per regione – su contagi da coronavirus, ricoveri e morti nel Paese mentre salgono Rt e incidenza e molte regioni rischiano il passaggio in zona gialla e zona arancione con regole più restrittive. Ecco i numeri da Lombardia e Campania, Toscana e Lazio, Puglia e Sicilia. Il bollettino delle grandi città come Milano, Roma e Napoli, il punto sulla campagna vaccinale e le terze dosi. Sono 18.357 contagi da coronavirus in Veneto oggi, 14 gennaio 2022, secondo i numeri Covid del bollettino ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 14 gennaio 2022) Ilcon i numeriin, venerdì 142022, dati e news dellae del ministero della Salute – regione per regione – suda coronavirus, ricoveri e morti nel Paese mentre salgono Rt e incidenza e molterischiano il passaggio in zona gialla e zona arancione con regole più restrittive. Ecco i numeri da Lombardia e Campania, Toscana e Lazio, Puglia e Sicilia. Ildelle grandi città come Milano, Roma e Napoli, il punto sulla campagna vaccinale e le terze dosi. Sono 18.357da coronavirus in Veneto, 142022, secondo i numeridel...

