Covid oggi Italia, 186.253 contagi e 360 morti: bollettino 14 gennaio

Sono 186.253 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 14 gennaio 2022, secondo numeri e dati Covid – regione per regione – inseriti nel bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute. Registrati altri 360 morti da ieri. I nuovi casi sono stati individuati su 1.132.309 tamponi, l'incidenza è al 16,5%. Sono 18.019 i pazienti Covid ricoverati con sintomi, 371 in più da ieri. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 1.679 (+11). I guariti da ieri sono 125.199. 

LOMBARDIA – Sono 33.856 contagi da coronavirus in Lombardia oggi, 14 gennaio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Si registrano altri 115 morti.

