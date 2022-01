Covid oggi Italia, 13 Regioni e province a rischio alto (Di venerdì 14 gennaio 2022) Covid in Italia, sono “13 le Regioni e province autonome classificate a rischio alto, di cui 3 a causa dell’impossibilità di valutazione, 8 Regioni e province risultano classificate a rischio moderato. Tra queste, cinque Regioni sono ad alta probabilità di progressione a rischio alto”. Lo rilevata il report dell’Istituto superiore di sanità (Iss) con i i dati principali del monitoraggio della Cabina di regia. “Quasi tutte le Regioni e province riportano almeno una singola allerta di resilienza. Dieci Regioni e province riportano molteplici allerte di resilienza”, precisano gli esperti dell’Iss. L'articolo proviene ... Leggi su italiasera (Di venerdì 14 gennaio 2022)in, sono “13 leautonome classificate a, di cui 3 a causa dell’impossibilità di valutazione, 8risultano classificate amoderato. Tra queste, cinquesono ad alta probabilità di progressione a”. Lo rilevata il report dell’Istituto superiore di sanità (Iss) con i i dati principali del monitoraggio della Cabina di regia. “Quasi tutte leriportano almeno una singola allerta di resilienza. Dieciriportano molteplici allerte di resilienza”, precisano gli esperti dell’Iss. L'articolo proviene ...

Advertising

myrtamerlino : Capisco che per alcuni possa essere difficile da capire o da accettare, ma senza i #NoVax oggi gli #ospedali sarebb… - IlContiAndrea : La seconda stagione spiega gli effetti post Covid non solo fisici, ma mentali. Il problema (o il merito) è che è gi… - Ruffino_Lorenzo : Oggi avete letto che una persona su tre non è malata di Covid-19? Ovviamente non è così semplice. Lo studio è in re… - JLivingston79 : RT @michele_geraci: ??Oggi Diretta Video ore 18:00??Modello Italia vs Modello Asia nella lotta al Covid Capiamo insieme con @AntonelloAng p… - GKFXItalia : Oggi nel #mercados #Dogecoins sale alle stelle #Musk accetta cripto per acquistare prodotti #Tesla. #China e #EEUU… -