Covid oggi Gb, bollettino sotto 100mila contagi: prima volta da 21 dicembre (Di venerdì 14 gennaio 2022) Per la prima volta dal 21 dicembre, la Gran Bretagna torna sotto la soglia dei 100mila contagi giornalieri di Covid-19. Il bollettino di oggi, 14 gennaio 2022, riporta 99.652 nuovi casi e 270 decessi. Ieri i contagi erano 109.133 e i morti 335. Intanto la Scozia ha superato la triste soglia dei 10mila morti dall’inizio della pandemia. Nelle ultime 24 ore vi sono stati 41 decessi che portano il totale a 10.038. I contagi registrati dal bollettino odierno sono 9.910. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 14 gennaio 2022) Per ladal 21, la Gran Bretagna tornala soglia deigiornalieri di-19. Ildi, 14 gennaio 2022, riporta 99.652 nuovi casi e 270 decessi. Ieri ierano 109.133 e i morti 335. Intanto la Scozia ha superato la triste soglia dei 10mila morti dall’inizio della pandemia. Nelle ultime 24 ore vi sono stati 41 decessi che portano il totale a 10.038. Iregistrati dalodierno sono 9.910. L'articolo proviene da Italia Sera.

