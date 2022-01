Covid oggi Gb, bollettino sotto 100mila contagi: prima volta da 21 dicembre (Di venerdì 14 gennaio 2022) Per la prima volta dal 21 dicembre, la Gran Bretagna torna sotto la soglia dei 100mila contagi giornalieri di Covid-19. Il bollettino di oggi, 14 gennaio 2022, riporta 99.652 nuovi casi e 270 decessi. Ieri i contagi erano 109.133 e i morti 335. Intanto la Scozia ha superato la triste soglia dei 10mila morti dall’inizio della pandemia. Nelle ultime 24 ore vi sono stati 41 decessi che portano il totale a 10.038. I contagi registrati dal bollettino odierno sono 9.910. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 14 gennaio 2022) Per ladal 21, la Gran Bretagna tornala soglia deigiornalieri di-19. Ildi, 14 gennaio 2022, riporta 99.652 nuovi casi e 270 decessi. Ieri ierano 109.133 e i morti 335. Intanto la Scozia ha superato la triste soglia dei 10mila morti dall’inizio della pandemia. Nelle ultime 24 ore vi sono stati 41 decessi che portano il totale a 10.038. Iregistrati dalodierno sono 9.910. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

