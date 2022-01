Covid oggi Francia, quasi 330mila contagi e 196 morti (Di venerdì 14 gennaio 2022) In Francia nelle ultime 24 ore sono stati registrati 329.371 nuovi contagi da coronavirus, secondo i dati di Santé France. Il tasso di positività dei test è del 19,4%. Ieri i contagi erano 305.322 e venerdì scorso 328.214. Nelle ultime 24 ore in Francia sono stati inoltre registrati altri 196 decessi. Attualmente negli ospedali francesi vi sono 24.511 malati Covid (ieri erano 24.154). In terapia intensiva vi sono 3.895 pazienti, di cui 310 ammessi nelle ultime 24 ore. Il picco dei contagi non è stato ancora raggiunto, ha sottolineato la direttrice generale della Sanità pubblica, Genevieve Chene, in un’intervista a Bfmtv. “Possiamo dire che siamo al picco quando l’abbiamo superato, non siamo ancora in questa situazione”, ha spiegato Chene, precisando che “tutti gli indicatori ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 14 gennaio 2022) Innelle ultime 24 ore sono stati registrati 329.371 nuovida coronavirus, secondo i dati di Santé France. Il tasso di positività dei test è del 19,4%. Ieri ierano 305.322 e venerdì scorso 328.214. Nelle ultime 24 ore insono stati inoltre registrati altri 196 decessi. Attualmente negli ospedali francesi vi sono 24.511 malati(ieri erano 24.154). In terapia intensiva vi sono 3.895 pazienti, di cui 310 ammessi nelle ultime 24 ore. Il picco deinon è stato ancora raggiunto, ha sottolineato la direttrice generale della Sanità pubblica, Genevieve Chene, in un’intervista a Bfmtv. “Possiamo dire che siamo al picco quando l’abbiamo superato, non siamo ancora in questa situazione”, ha spiegato Chene, precisando che “tutti gli indicatori ...

