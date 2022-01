Covid oggi Emilia, 20.346 contagi e 24 morti: bollettino 14 gennaio (Di venerdì 14 gennaio 2022) Sono 20.346 i contagi da coronavirus in Emilia Romagna oggi, 14 gennaio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati altri 24 morti. I nuovi casi sono stati rilevati su 69.665 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi è quindi del 29,2%. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 148 (-3 rispetto a ieri); l’età media è di 61,9 anni. Sul totale, 98 non sono vaccinati (zero dosi di vaccino ricevute, età media 60,5 anni), il 66,2%, mentre 50 sono vaccinati con ciclo completo (età media 64,4 anni). Un dato che va rapportato al fatto che le persone over12 vaccinate con ciclo completo in Emilia-Romagna superano quota 3,6 milioni, circa ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 14 gennaio 2022) Sono 20.346 ida coronavirus inRomagna, 142022, secondo numeri e datideldella regione. Registrati altri 24. I nuovi casi sono stati rilevati su 69.665 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi è quindi del 29,2%. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’-Romagna sono 148 (-3 rispetto a ieri); l’età media è di 61,9 anni. Sul totale, 98 non sono vaccinati (zero dosi di vaccino ricevute, età media 60,5 anni), il 66,2%, mentre 50 sono vaccinati con ciclo completo (età media 64,4 anni). Un dato che va rapportato al fatto che le persone over12 vaccinate con ciclo completo in-Romagna superano quota 3,6 milioni, circa ...

