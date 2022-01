Covid oggi Campania, 20.206 contagi e 26 morti: bollettino 14 gennaio (Di venerdì 14 gennaio 2022) Sono 20.206 i nuovi contagi da coronavirus oggi 14 gennaio in Campania, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 26 morti. Dei nuovi casi, 11.254 sono risultati positivi al tampone antigenico e 8.952 a quello molecolare. I test analizzati sono 100.228, di cui 59.122 antigenici e 41.106 molecolari. La percentuale di test risultati positivi sul totale dei test eseguiti è pari al 20,16%. Dei nuovi decessi, 20 sono avvenuti nelle ultime 48 ore e 6 in precedenza, ma registrati ieri. Resta stabile il numero di pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 79 come ieri, mentre aumentano i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza, 1.191 (+37 rispetto al dato diffuso ieri). L'articolo proviene da Sbircia ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 14 gennaio 2022) Sono 20.206 i nuovida coronavirus14in, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 26. Dei nuovi casi, 11.254 sono risultati positivi al tampone antigenico e 8.952 a quello molecolare. I test analizzati sono 100.228, di cui 59.122 antigenici e 41.106 molecolari. La percentuale di test risultati positivi sul totale dei test eseguiti è pari al 20,16%. Dei nuovi decessi, 20 sono avvenuti nelle ultime 48 ore e 6 in precedenza, ma registrati ieri. Resta stabile il numero di pazientiricoverati in terapia intensiva, 79 come ieri, mentre aumentano i pazientiricoverati in reparti di degenza, 1.191 (+37 rispetto al dato diffuso ieri). L'articolo proviene da Sbircia ...

