Covid oggi Basilicata | 921 contagi e 1 morto | bollettino 14 gennaio

Sono 921 i nuovi contagi da coronavirus oggi 14 gennaio in Basilicata, secondo i dati dell'ultimo bollettino Covid-19. Si registrano 1 morto. I nuovi casi, di cui 878 riguardano residenti, sono stati individuati su un totale di 2.648 tamponi molecolari. La persona deceduta risiedeva a Lagonegro, in provincia di Potenza. I lucani guariti o negativizzati sono 271. I ricoverati per Covid-19 sono 85 (+4) di cui 2 (-1) in terapia intensiva: 45 (di cui 1 in TI) nell'ospedale di Potenza; 40 in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 13.082. Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 6.880 somministrazioni. Finora 452.496 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (81,8 per cento della popolazione).

