Covid, news di oggi. Sul tavolo del Cts bollettino settimanale e protocollo sport. LIVE (Di venerdì 14 gennaio 2022) Calabria e Piemonte cambieranno area di rischio forse già lunedì, altre 10 Regioni sono in bilico. Le Regioni chiedono di semplificare la vita a chi è positivo al Covid, ma è vaccinato e non ha problemi di salute. Ma l'Iss frena: "La sorveglianza deve includere tutti i positivi". Rt Italia sale a 1,56, incidenza a 1.988 Leggi su tg24.sky (Di venerdì 14 gennaio 2022) Calabria e Piemonte cambieranno area di rischio forse già lunedì, altre 10 Regioni sono in bilico. Le Regioni chiedono di semplificare la vita a chi è positivo al, ma è vaccinato e non ha problemi di salute. Ma l'Iss frena: "La sorveglianza deve includere tutti i positivi". Rt Italia sale a 1,56, incidenza a 1.988

Advertising

repubblica : Covid, ecco perche' la quarta dose del vaccino potrebbe non essere una buona idea - borghi_claudio : Io non ho parole. La pandemia dei dati falsi. Non ne ha azzeccato uno, Draghi è scivolato sui numeri - GuidoDeMartini : CAVANNA: Per il Covid, ancora una volta devono farsi da parte i malati di tumore. Chi ha il Covid può essere curato… - castelPao : Il 12 gennaio, il più grande ospedale d’Israele, lo Sheba Medical Center di Tel Hashomer, ha annunciato di aver ape… - isolinafelice : RT @ilcupo_m: Il parere degli avvocati: 'Il green pass si può sostituire con l'autocertificazione… il governo sta alla canna del gas se pas… -