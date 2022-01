Covid Liguria | i dati del 14 gennaio | oltre 5mila nuovi positivi | 21 decessi

Advertising

GiovanniToti : Pandemia burocratica! Questo è diventato il Covid. Il Governo decida al più presto di tamponare solo i sintomatici,… - RegLiguria : ? Nuova ordinanza: da lunedì 10 gennaio 2022 entrerà in vigore l'ordinanza di Regione Liguria che prevede l'utilizz… - Miti_Vigliero : Liguria 5438 nuovi contagiati 15 ricoverati (letti occupati covid 38,1%) 4 nuovi ingressi Uti (19,5%) 21 morti - LiguriaNotizie : Controlli anti covid di ieri a Genova: 30 multe e una denuncia - ansa_liguria : Covid: crescono ricoveri, 21 morti, oltre 50 mila positivi -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Liguria

...e che poi risultano positivi al tampone devono essere conteggiati non più come ricoveri. In ... di Bolzano, 4 in, 5 in Abruzzo, 6 in Puglia, 7 in Emilia e in Friuli, 9 in Toscana, 13 nel ......la Regioneprecisa che 'nel flusso informativo degli ospedalizzati in Area Medica e Terapia Intensiva sono conteggiati tutti i pazienti SARS - CoV2 positivi ricoverati sia per patologia...Dopo i casi riscontrati su cinghiali in Piemonte e Liguria ma anche in Germania, Belgio e Paesi dell’Est Europa, con un’ordinanza dei ,inistri della Peste suina africana: è la caccia la vera responsab ...Nessun nuovo ricovero in sala rianimazione in Sardegna, Umbria, Basilicata, Marche, Molise, Val d'Aosta e nelle P. A. di Trento.