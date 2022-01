Covid Lazio, il bollettino di oggi venerdì 14 gennaio (Di venerdì 14 gennaio 2022) Salgono casi e ricoveri in reparti ordinari, mentre rimangono stazionari quelli in terapia intensiva. La curva dei contagi, nel Lazio, non accenna ancora a decrescere. Il bollettino di oggi, pubblicato attraverso le parole dell’assessore alla sanità laziale Alessio D’Amato, conferma l’altro numero ei positivi nella Regione, arrivati a oltre 200.000. “oggi nel Lazio su 28.112 tamponi molecolari e 74.020 tamponi antigenici per un totale di 102.132 tamponi, si registrano 15.307 nuovi casi positivi (+5.035), sono 25 i decessi (-9), 1.675 i ricoverati (+55), 204 le terapie intensive ( = ) e +5.204 i guariti”, afferma D’Amato. Aggiunge l’assessore: “Il rapporto tra positivi e tamponi è al 14,9%. I casi a Roma città sono a quota 8.547. Il valore Rt e l’incidenza nel Lazio sono piu’ bassi di ... Leggi su italiasera (Di venerdì 14 gennaio 2022) Salgono casi e ricoveri in reparti ordinari, mentre rimangono stazionari quelli in terapia intensiva. La curva dei contagi, nel, non accenna ancora a decrescere. Ildi, pubblicato attraverso le parole dell’assessore alla sanità laziale Alessio D’Amato, conferma l’altro numero ei positivi nella Regione, arrivati a oltre 200.000. “nelsu 28.112 tamponi molecolari e 74.020 tamponi antigenici per un totale di 102.132 tamponi, si registrano 15.307 nuovi casi positivi (+5.035), sono 25 i decessi (-9), 1.675 i ricoverati (+55), 204 le terapie intensive ( = ) e +5.204 i guariti”, afferma D’Amato. Aggiunge l’assessore: “Il rapporto tra positivi e tamponi è al 14,9%. I casi a Roma città sono a quota 8.547. Il valore Rt e l’incidenza nelsono piu’ bassi di ...

