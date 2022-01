Advertising

GuidoDeMartini : ???? SOCIETÀ SPORTIVA LAZIO ???? “Ci devono dire se è pericolosa o no questa malattia. Se lo è si fa lockdown e si fe… - sportface2016 : #LazioEmpoli, #Sarri: 'Ci dicano se il #Covid è pericoloso o se è una semplice influenza' - fisco24_info : Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 14 gennaio: Numeri su contagi, ricoveri e morti d… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Covid Lazio, D'Amato: «Ieri nuovo record di vaccinazioni, oltre 71mila. Omicron a 83%» - leggoit : Covid Lazio, D'Amato: «Ieri nuovo record di vaccinazioni, oltre 71mila. Omicron a 83%» -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Lazio

Lo dichiara l'Assessore alla Sanità della Regione, Alessio D'Amato.Vaccini: 'solo' il 4,7% degli over 50 no vax Il commissarioMassimo D'Angelo ha rivendicato ... E' la quarta percentuale più bassa in Italia, dopo Puglia, Molise e. Naturalmente in questa ...La Lazio deve ancora rimandare l’appuntamento con la prima gara ufficiale del 2022. Dopo il rinvio al 25 gennaio della trasferta di Rovigo, infatti, ha fatto seguito anche quello del match dell’undice ...CERVETERI - Una giornata di solidarietà al Granarone a Cerveteri. La ADMO – Associazione Donatori Midollo Osseo ...