Covid, la Campania torna in zona gialla: firmata l'ordinanza (Di venerdì 14 gennaio 2022) Alla luce del flusso dei dati del monitoraggio di Istituto Superiore di Sanità (Iss), ministero della Salute e Regioni, il ministro Roberto Speranza ha firmato l'ordinanza che porterà la Campania in zona gialla e la Valle d'Aosta in arancione. Nonostante questo non ci saranno cambiamenti sostanziali nelle attività quotidiane. Infatti, da quando il Governo ha reso obbligatorio anche in zona bianca l'uso della mascherina all'aperto e esteso l'impiego del super green pass, le differenze con la zona gialla si sono praticamente azzerate. Il discrimine importante è invece il possesso del green pass rafforzato, necessario per una lunga serie di attività (come da tabella dell'11 gennaio pubblicata sul sito del ministero della Salute) indipendentemente dal fatto che la regione ...

