Covid Italia, stop restrizioni per arrivi da Sudafrica (Di venerdì 14 gennaio 2022) Variante Omicron e pericolo contagi in Italia, "il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato una nuova ordinanza che fa cessare le misure restrittive speciali previste per il Sudafrica e i Paesi limitrofi". Lo comunica il dicastero. I 'paletti' sugli arrivi da quelle aree erano stati introdotti nelle prime ore dell'emergenza per la nuova mutazione del Covid. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

