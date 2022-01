Covid Italia oggi: i dati del 14 gennaio. Ricoveri ancora su. Bollettino e contagi (Di venerdì 14 gennaio 2022) Attesa per il Bollettino Covid di oggi , la cui cadenza, unita alla tipologia di conteggio di casi e Ricoveri, è diventata un vero e proprio caso . Per il momento non ci sono modifiche: i dati del ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 14 gennaio 2022) Attesa per ildi, la cui cadenza, unita alla tipologia di conteggio di casi e, è diventata un vero e proprio caso . Per il momento non ci sono modifiche: idel ...

Advertising

borghi_claudio : Lega e Italia Viva convergono su stralcio riforma del catasto - TgLa7 : #Covid_19 : finito in Italia antibiotico piu' usato per malattia. Scarseggia la molecola per lo Zitromax ed il generico - MediasetTgcom24 : Terminato in Italia l'antibiotico più usato contro il Covid #covid - alecola66 : ?? che significa? Stanno dicendo che i numeri dei ricoveri erano gonfiati? @TgLa7 #covid #coronavirus #Italia - leone52641 : RT @Artedome: Documenti militari USA provano che il dott. Fauci sotto giuramento ha mentito al Congresso sull'origine del virus, proibito l… -