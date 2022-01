Covid Italia oggi: i dati del 14 gennaio 2022. Bollettino e contagi dalle Regioni (Di venerdì 14 gennaio 2022) Attesa per il Bollettino Covid di oggi , la cui cadenza e tipologia di conteggio sono diventate un vero e proprio caso . Per il momento non ci sono modifiche: i dati del ministero della Salute su ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 14 gennaio 2022) Attesa per ildi, la cui cadenza e tipologia di conteggio sono diventate un vero e proprio caso . Per il momento non ci sono modifiche: idel ministero della Salute su ...

TgLa7 : #Covid_19 : finito in Italia antibiotico piu' usato per malattia. Scarseggia la molecola per lo Zitromax ed il generico - MediasetTgcom24 : Terminato in Italia l'antibiotico più usato contro il Covid #covid - Agenzia_Ansa : Da giorni non si trova più in farmacia l'antibiotico più utilizzato per i malati di Covid a casa e in ospedale, lo… - empatia8 : RT @claudiomontar: -Usa, si rigetta sia l'obbligo vaccinale nelle grandi aziende che quello dei tamponi -Francia, si rigetta l'obbligo del… - EDRCH1 : @andiamoviaora Sto cerebroleso che diceva che il Covid era nato in Italia!!! -