Covid Italia, il bollettino di oggi venerdì 14 gennaio 2022: nuovi contagi e vittime (Di venerdì 14 gennaio 2022) Italia, il bollettino di oggi venerdì 14 gennaio 2022 . I dati di nuovi contagi e morti nelle ultime 24 ore. I dati sono in arrivo nel pomeriggio dal ministero della Salute. NEWS IN AGGIORNAMENTO Leggi su leggo (Di venerdì 14 gennaio 2022), ildi14. I dati die morti nelle ultime 24 ore. I dati sono in arrivo nel pomeriggio dal ministero della Salute. NEWS IN AGGIORNAMENTO

Advertising

borghi_claudio : Lega e Italia Viva convergono su stralcio riforma del catasto - TgLa7 : #Covid_19 : finito in Italia antibiotico piu' usato per malattia. Scarseggia la molecola per lo Zitromax ed il generico - MediasetTgcom24 : Terminato in Italia l'antibiotico più usato contro il Covid #covid - Donati7Nicola : RT @flayawa: Decessi per Covid 13 Gennaio 2022: Italia, 316 Giappone, 4 Popolazione vaccinata con terza dose al 13 Gennaio 2022: Ital… - scenarieconomic : RT @flayawa: Decessi per Covid 13 Gennaio 2022: Italia, 316 Giappone, 4 Popolazione vaccinata con terza dose al 13 Gennaio 2022: Ital… -