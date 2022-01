Covid | Iss | l’incidenza sfiora i 2mila casi ogni 100mila abitanti | Rt a 1 | 56 Terapie intensive occupate al 17 | 5% | 13 regioni a rischio alto

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Continua ad aumentaresettimanale deidi: nella settimana dal 7 al 13 gennaio è arrivata a 1.988contro i 1.669 della precedente. In crescita anche l’indice di riproduzione Rt, che nel periodo 22 dicembre-4 gennaio è salito a 1,56 (dagli 1,43 della settimana precedente), molto al di sopra della soglia di 1 che indica un’epidemia in espansione. Sono i dati del monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di Sanità (Iss) e del ministero della Salute, che evidenziano anche il peggioramento della pressione sugli ospedali: il tasso di occupazione dellea livello nazionale è salito al 17,5% dal 15,4% del 6 gennaio, mentre quello dei reparti di area medica passa dal 21,6% ...

Il Sole 24 ORE

...segnali di decrescita della quarta ondata nei numeri del Monitoraggio settimanale a cura dell'... con i letti nei reparti di medicina occupati al 53% da pazientie quelli in terapia intensiva ...... e tra contagiati ricoverati con sintomie degenti positivi ma in cura per disturbi diversi. ... Lo scrive il Corriere, spiegando la posizione dell'. Intanto il mondo continua a guardare a cosa ...E' quanto emerge secondo quanto si apprende dalla scheda sugli indicatori decisionali (incidenza e occupazione ospedali) che accompagna il monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute. I valori ...Secondo il nuovo monitoraggio della Cabina di regia, l'indice Rt è in aumento, così come l'incidenza di casi su 100mila abitanti. Ecco le regioni che potrebbero cambiare colore ...