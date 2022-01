Covid, incidenza alle stelle: quasi a 2.000. Rt a 1.56 (Di venerdì 14 gennaio 2022) L 'incidenza settimanale dei casi di Covid è sempre più alta. A livello nazionale continua aumenta fino a 1.988 ogni 100.000 abitanti contro 1.669 ogni 100.000 abitanti . La Valle d'Aosta registra ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 14 gennaio 2022) L 'settimanale dei casi diè sempre più alta. A livello nazionale continua aumenta fino a 1.988 ogni 100.000 abitanti contro 1.669 ogni 100.000 abitanti . La Vd'Aosta registra ...

