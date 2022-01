Covid, in Lombardia vaccinazioni a ritmo spedito: 112mila somministrazioni in 24 ore (Di venerdì 14 gennaio 2022) Bergamo. “Grazie all’alta percentuale di popolazione vaccinata con ciclo primario completo (il 90% della popolazione over 12), la buona adesione al 35% tra i bambini dai 5 agli 11 anni, per i quali la campagna vaccinale è partita da un mese (il 24% è già stato vaccinato) e con la terza dose booster somministrata al 64% di chi ha completato il ciclo primario da almeno 120 giorni (percentuale che sale all’82% tra gli over 60 e all’88% tra gli over 80), Regione Lombardia, nonostante la forte diffusività della variante Omicron, sta dimostrando di saper reggere anche all’impatto della nuova ondata” si legge in una nota della Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia. “Nell’ultima settimana 91.490 cittadini, di cui 20.574 con più di 50 anni, sono stati vaccinati con la prima dose – continua la Nota – allargando ulteriormente la platea dei lombardi ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 14 gennaio 2022) Bergamo. “Grazie all’alta percentuale di popolazione vaccinata con ciclo primario completo (il 90% della popolazione over 12), la buona adesione al 35% tra i bambini dai 5 agli 11 anni, per i quali la campagna vaccinale è partita da un mese (il 24% è già stato vaccinato) e con la terza dose booster somministrata al 64% di chi ha completato il ciclo primario da almeno 120 giorni (percentuale che sale all’82% tra gli over 60 e all’88% tra gli over 80), Regione, nonostante la forte diffusività della variante Omicron, sta dimostrando di saper reggere anche all’impatto della nuova ondata” si legge in una nota della Direzione Generale Welfare della Regione. “Nell’ultima settimana 91.490 cittadini, di cui 20.574 con più di 50 anni, sono stati vaccinati con la prima dose – continua la Nota – allargando ulteriormente la platea dei lombardi ...

