Covid in Campania | 20 206 nuovi casi e 20 morti nelle ultime 48 ore Incidenza del 20 | 1%

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Sono 20.206 idi-19 registrati nel bollettino odierno diffuso dall’unità di crisi della Regione: 11.254 sono risultati positivi al tampone antigenico e 8.952 al molecolare. I test analizzati sono 100.228, di cui 59.122 antigenici e 41.106 molecolari. La percentuale di test positivi sul totale dei test analizzati è pari al 20,16%. L’unità di crisi dellaha registrato 26decessi, 20 dei quali avvenuti48 ore e 6 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Insono 79, come ieri, i pazientiricoverati in terapia intensiva, dato stabile rispetto a ieri, e 1.191 i pazientiricoverati in reparti di degenza, 37 in più rispetto al dato ...