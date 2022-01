Covid | il direttore sanitario del ‘Vanvitelli’ | “Vaccino protegge i bimbi”

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSono circa un centinaio i bambini che oggi saranno vaccinati in occasione dell’Open Day organizzato dal Policlinico Vanvitelli presso il complesso di Santa Patrizia, nel centro storico di Napoli, dedicato alla fascia di età 5-11 anni. A metà mattina sono state effettuate circa 30 vaccinazioni. Ad accogliere ie i loro genitori è il personaleche provvede anche a tranquillizzare i piccoli più intimoriti. ”C’è la giusta atmosfera – spiega ildell’Azienda ospedaliera universitaria ‘Luigi Vanvitelli’, Maria Vittoria Montemurro – e così anche i più impauriti riescono a calmarsi, ma la maggior parte porge il braccio come se fossero degli adulti. Sono bambini molto responsabili’‘. Le vaccinazioni sono iniziate alla ore 9 e si concluderanno alle ore 14. Tra i ...

