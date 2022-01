Covid, il Cts frena le Regioni: “Il bollettino non cambi. Continuare a conteggiare anche gli asintomatici ricoverati con altre patologie” (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il bollettino che dà conto dei casi di Covid deve rimanere invariato. Sarebbe questo, secondo quanto si apprende, l’orientamento emerso nel corso della riunione di oggi del Comitato tecnico scientifico in merito alla richiesta delle Regioni di modificare le modalità con le quali vengono conteggiati i pazienti Covid negli ospedali. Gli esperti, sempre secondo fonti del Comitato, avrebbero ribadito la necessità di Continuare a conteggiare anche gli asintomatici che entrano in ospedale per altri motivi ma che risultano positivi al virus per monitorare l’andamento della pandemia e identificare le varianti. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 14 gennaio 2022) Ilche dà conto dei casi dideve rimanere invariato. Sarebbe questo, secondo quanto si apprende, l’orientamento emerso nel corso della riunione di oggi del Comitato tecnico scientifico in merito alla richiesta delledi modificare le modalità con le quali vengono conteggiati i pazientinegli ospedali. Gli esperti, sempre secondo fonti del Comitato, avrebbero ribadito la necessità digliche entrano in ospedale per altri motivi ma che risultano positivi al virus per monitorare l’andamento della pandemia e identificare le varianti. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

