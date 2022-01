COVID, il bollettino dell’Asl di Avellino (Di venerdì 14 gennaio 2022) Tempo di lettura: 4 minuti L’Azienda Sanitaria Locale comunica su 5.824 tamponi effettuati sono risultate positive al COVID 640 persone: – 7, residenti nel comune di Aiello del Sabato; – 4, residenti nel comune di Altavilla Irpina; – 5, residenti nel comune di Aquilonia; – 32, residenti nel comune di Ariano Irpino; – 20, residenti nel comune di Atripalda; – 16, residenti nel comune di Avella; – 65, residenti nel comune di Avellino; – 1, residente nel comune di Bagnoli Irpino; – 3, residenti nel comune di Baiano; – 2, residenti nel comune di Bisaccia; – 1, residente nel comune di Bonito; – 2, residenti nel comune di Calabritto; – 3, residenti nel comune di Calitri; – 1, residente nel comune di Candida; – 2, residenti nel comune di Caposele; – 5, residenti nel comune di Capriglia Irpina; – 2, residenti nel comune di Carife; – 2, residenti nel comune ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 14 gennaio 2022) Tempo di lettura: 4 minuti L’Azienda Sanitaria Locale comunica su 5.824 tamponi effettuati sono risultate positive al640 persone: – 7, residenti nel comune di Aiello del Sabato; – 4, residenti nel comune di Altavilla Irpina; – 5, residenti nel comune di Aquilonia; – 32, residenti nel comune di Ariano Irpino; – 20, residenti nel comune di Atripalda; – 16, residenti nel comune di Avella; – 65, residenti nel comune di; – 1, residente nel comune di Bagnoli Irpino; – 3, residenti nel comune di Baiano; – 2, residenti nel comune di Bisaccia; – 1, residente nel comune di Bonito; – 2, residenti nel comune di Calabritto; – 3, residenti nel comune di Calitri; – 1, residente nel comune di Candida; – 2, residenti nel comune di Caposele; – 5, residenti nel comune di Capriglia Irpina; – 2, residenti nel comune di Carife; – 2, residenti nel comune ...

