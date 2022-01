Covid, Crisanti: «La zona rossa nel Bergamasco avrebbe evitato migliaia di morti» (Di venerdì 14 gennaio 2022) Si sarebbero potute evitare tra le 2.000 e le 4.000 vittime legate al Covid se fosse stata applicata tempestivamente la zona rossa nel Bergamasco all’inizio della pandemia. La stima arriva dal professore Andrea Crisanti ed è stata ottenuta sulla base del metodo incentrato sulla ipotetica progressione del virus pensato da Stefano Merler, consulente del comitato tecnico scientifico. Il documento offre le basi per cominciare a ragionare con i magistrati della procura di Bergamo rispetto a quel ritardo nel processo decisivo del governo – allora Conte – in assenza del quale si sarebbero potute salvare migliaia di vite. L’analisi – di una novantina di pagine con circa altre 10.000 di allegati – è arrivata sul tavolo dei pm e stila un’articolata ipotesi delle vittime che si sarebbero potute ... Leggi su open.online (Di venerdì 14 gennaio 2022) Si sarebbero potute evitare tra le 2.000 e le 4.000 vittime legate alse fosse stata applicata tempestivamente lanelall’inizio della pandemia. La stima arriva dal professore Andreaed è stata ottenuta sulla base del metodo incentrato sulla ipotetica progressione del virus pensato da Stefano Merler, consulente del comitato tecnico scientifico. Il documento offre le basi per cominciare a ragionare con i magistrati della procura di Bergamo rispetto a quel ritardo nel processo decisivo del governo – allora Conte – in assenza del quale si sarebbero potute salvaredi vite. L’analisi – di una novantina di pagine con circa altre 10.000 di allegati – è arrivata sul tavolo dei pm e stila un’articolata ipotesi delle vittime che si sarebbero potute ...

Advertising

NicolaPorro : ?? Il Covid finito per i giornali, i dati taciuti dell’Oms sui contagi italiani e l’ideona di D’Alema per il Quirina… - reportrai3 : Crisanti oggi ha depositato presso la Procura di Bergamo la perizia sulla gestione della prima ondata pandemica nel… - MediasetTgcom24 : Covid, Crisanti: 'Ad Alzano a febbraio 2020 oltre 100 contagi' #covid - Nat_Casatelli : RT @Presa_Diretta: Esclusiva Depositata oggi in Procura a Bergamo la maxi consulenza di Andrea #Crisanti sulla gestione della prima ondata… - News24_it : Covid, Crisanti: «La zona rossa nel Bergamasco avrebbe evitato migliaia di morti» - Open -