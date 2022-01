Covid, Crisanti: “Emerse criticità su applicazione piano pandemico e zona rossa” (Di venerdì 14 gennaio 2022) “Sono Emerse delle criticità sull’applicazione del piano pandemico e sono Emerse delle criticità sull’attivazione della zona rossa. Queste criticità sono al vaglio della procura di Bergamo. Non è detto che una criticità sia per forza penalmente rilevante. Questo lo deve decidere il procuratore”. Sono le parole del virologo Andrea Crisanti, nel giorno in cui ha depositato in Procura di Bergamo la sua super perizia che ricostruisce i primi mesi della pandemia e alcuni dei passaggi cruciali di quei giorni del 2020 in Val Seriana, zona che è stata fra le prime in Lombardia ad essere travolta dallo tsunami Covid, nella prima ondata pandemica. “Mi è stato ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 14 gennaio 2022) “Sonodellesull’dele sonodellesull’attivazione della. Questesono al vaglio della procura di Bergamo. Non è detto che unasia per forza penalmente rilevante. Questo lo deve decidere il procuratore”. Sono le parole del virologo Andrea, nel giorno in cui ha depositato in Procura di Bergamo la sua super perizia che ricostruisce i primi mesi della pandemia e alcuni dei passaggi cruciali di quei giorni del 2020 in Val Seriana,che è stata fra le prime in Lombardia ad essere travolta dallo tsunami, nella prima ondata pandemica. “Mi è stato ...

Advertising

NicolaPorro : ?? Il Covid finito per i giornali, i dati taciuti dell’Oms sui contagi italiani e l’ideona di D’Alema per il Quirina… - reportrai3 : Crisanti oggi ha depositato presso la Procura di Bergamo la perizia sulla gestione della prima ondata pandemica nel… - Open_gol : La rivoluzione del bollettino chiesta dalle Regioni per evitare la zona rossa o arancione. E il rischio-collasso de… - Preppy696 : Quando c’è stato il “primo caso” ad Alzano “C’erano già circa 100 persone infette” #AlzanoLombardo #Covid_19… - IlCastiga : RT @tempoweb: Processo morti per Covid, decisiva la super perizia di Crisanti: 'Ho depositato diecimila pagine' #Crisanti #COVID19 #coronav… -