Covid, asintomatici e ricoveri: cosa dicono Ricciardi, Bassetti e Cartabellotta (Di venerdì 14 gennaio 2022) Contagi da coronavirus in Italia, riflettori accesi sul bollettino quotidiano, sui ricoveri e sul conteggio dei casi asintomatici. Una circolare del ministero della Salute, pronta ma che potrebbe subire delle modifiche a quanto apprende l’Adnkronos Salute, risponde in modo positivo alla richieste delle Regioni sulle modifiche al calcolo dei casi Covid e prevede che “i pazienti ricoverati in ospedale per cause diverse dal Covid che risultino positivi ai test per coronavirus ma asintomatici – si legge nella circolare – qualora assegnati in isolamento al reparto di afferenza della patologia, saranno conteggiati come ‘caso’ Covid ma non saranno conteggiati tra i ricoveri dell”Area Medica Covid’, fermo restando il rispetto del principio di separazione dei ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 14 gennaio 2022) Contagi da coronavirus in Italia, riflettori accesi sul bollettino quotidiano, suie sul conteggio dei casi. Una circolare del ministero della Salute, pronta ma che potrebbe subire delle modifiche a quanto apprende l’Adnkronos Salute, risponde in modo positivo alla richieste delle Regioni sulle modifiche al calcolo dei casie prevede che “i pazienti ricoverati in ospedale per cause diverse dalche risultino positivi ai test per coronavirus ma– si legge nella circolare – qualora assegnati in isolamento al reparto di afferenza della patologia, saranno conteggiati come ‘caso’ma non saranno conteggiati tra idell”Area Medica’, fermo restando il rispetto del principio di separazione dei ...

