Covid, 115 decessi e 33.856 nuovi positivi in Lombardia, a Bergamo 2.999 casi (Di venerdì 14 gennaio 2022) Bergamo. Il Ministero della Salute e Regione Lombardia rendono noto il bollettino quotidiano sui dati Covid 19. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 214.163, totale complessivo: 27.463.252. – i nuovi casi positivi: 33.856 – in terapia intensiva: 262 (+5) – i ricoverati non in terapia intensiva: 3.469 (+17) – i decessi, totale complessivo: 35.777 (+115) I nuovi casi PER PROVINCIA Milano: 10.450 di cui 4.188 a Milano città;Bergamo: 2.999; Brescia: 4.473; Como: 1.998; Cremona: 1.087; Lecco: 897; Lodi: 821; Mantova: 1.433; Monza e Brianza: 2.709; Pavia: 1.855; Sondrio: 961; Varese: 2.976. Leggi su bergamonews (Di venerdì 14 gennaio 2022). Il Ministero della Salute e Regionerendono noto il bollettino quotidiano sui dati19. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 214.163, totale complessivo: 27.463.252. – i: 33.856 – in terapia intensiva: 262 (+5) – i ricoverati non in terapia intensiva: 3.469 (+17) – i, totale complessivo: 35.777 (+115) IPER PROVINCIA Milano: 10.450 di cui 4.188 a Milano città;: 2.999; Brescia: 4.473; Como: 1.998; Cremona: 1.087; Lecco: 897; Lodi: 821; Mantova: 1.433; Monza e Brianza: 2.709; Pavia: 1.855; Sondrio: 961; Varese: 2.976.

Advertising

folucar : RT @lucarango88: ??#Lombardia #Covid_19 #14gennaio Casi +33.856 (1.714.922 +2,01%) Deceduti +115 (35.777 +0,32%) Guariti +56.294 (1.123.441… - Ciribini : RT @EmMicucci: #Covid #Lombardia, in regione più della metà di tutti i morti registrati oggi in Italia: il 68%, 115 decessi - fisco24_info : Covid oggi Lombardia, 33.856 contagi e 115 morti: bollettino 14 gennaio: Numeri covid della regione… - EmMicucci : #Covid #Lombardia, in regione più della metà di tutti i morti registrati oggi in Italia: il 68%, 115 decessi - StraNotizie : Covid oggi Lombardia, 33.856 contagi e 115 morti: bollettino 14 gennaio -