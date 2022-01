Cos’è il Metaverso | perché tutti ne parlano e cosa c’entra la moda

Leggi su amica

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Da quando Mark Zuckerberg, a giugno 2021, lo ha indicato come prossimo obiettivo del gruppo Facebook, il, insieme ai NFT (Non Fungible Token, beni non tangibili), è l’argomento più dibattuto in ambito tecnologico. E anche uno dei più criptici. Zuckerberg ha cambiato il nome della sua azienda in Meta (ex gruppo Facebook). A ottobre tweettava su @Meta: “Hey Balenciaga, qual’è il dress code del?”ilUn concetto ancora fumoso che gli esperti indicano come la prossima evoluzione del mondo connesso, ben oltre la dimensione di Internet: una sorta di Matrix immersivo e totalizzante. Per ora solo una previsione, i cui semi però sono già stati impiantati nella nostra quotidianità digitale, con lasubito salita a bordo del trend. Comprendere o anche solo ...