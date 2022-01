Cosa fare nel weekend a Roma, Milano, Firenze e Bari? Gli eventi del 15 e 16 gennaio nelle città italiane (Di venerdì 14 gennaio 2022) Nel primo weekend ‘ordinario’ del 2022, le maggiori città italiane propongono comunque alcuni eventi davvero straordinari. Anche se la mappa dei contagi non è confortante, con le dovute precauzioni è comunque possibile visitare mostre, mercatini e teatri. Scopriamo dunque Cosa fare nel weekend nelle più importanti città italiane. Cosa fare nel weekend a Milano? Il capoluogo lombardo è certamente uno dei centri con il maggior numero di attività ed eventi disponibili. Tra i mille in corso abbiamo deciso di segnalarvi innanzitutto la mostra gratuita (con prenotazione obbligatoria) IllusiOcean, ideata e coordinata da Paolo Galli, ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 14 gennaio 2022) Nel primo‘ordinario’ del 2022, le maggioripropongono comunque alcunidavvero straordinari. Anche se la mappa dei contagi non è confortante, con le dovute precauzioni è comunque possibile visitare mostre, mercatini e teatri. Scopriamo dunquenelpiù importantinel? Il capoluogo lombardo è certamente uno dei centri con il maggior numero di attività eddisponibili. Tra i mille in corso abbiamo deciso di segnalarvi innanzitutto la mostra gratuita (con prenotazione obbligatoria) IllusiOcean, ideata e coordinata da Paolo Galli, ...

Advertising

LucaBizzarri : Un amico dovrebbe dirti: “Certo che vai al funerale, certo ti fotograferanno, solo una cosa non devi fare: pubblica… - lucasofri : Suggerire meno enfasi sui dati dei contagi non è nessuna censura su cui fare i martiri dell’informazione perseguita… - stanzaselvaggia : Ne ho scritto su @DomaniGiornale dieci giorni fa. Il vero problema ora e soprattutto nelle settimane a venire sarà… - BoggiFulvio : RT @Uther_Raffaele: Qualche buon tempone ha pensato bene di ordinare da asporto e poi non ritirare una decina di pizze, pensando di fare un… - drvcoslytherin : RT @MrtnG02: “È una pagliacciata” Sentirsi sempre sminuiti,come se tutti fossero migliori di te,come se tu fossi solo un essere inutile in… -