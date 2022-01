Corsa al Colle. Berlusconi intigna, Salvini e Meloni dubitano, Letta chiede "armonia", Renzi "tenta" il centrodestra. Il centrosinistra si ... (Di venerdì 14 gennaio 2022) Salvini assicura: "per noi c'è solo Berlusconi". Il punto politico della giornata politica, in vista delle elezioni del nuovo inquilino del Quirinale, che si avvicina a grandi passi, è presto detto. E ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 14 gennaio 2022)assicura: "per noi c'è solo". Il punto politico della giornata politica, in vista delle elezioni del nuovo inquilino del Quirinale, che si avvicina a grandi passi, è presto detto. E ...

Advertising

fattoquotidiano : IN BILICO Il premier pronto a parlare alla stampa nel disperato tentativo di riattaccare i cocci della sgangherata… - dellorco85 : Se per il cdx #Berlusconi è in corsa per il colle, allora potenzialmente lo possono essere anche #Conte e #Letta: s… - AngeGiambelluca : Bisognerebbe prendere davvero esempio da #DavidSassoli. E invece niente. Il solito circo. Aldo Grasso su @Corriere - guglielmograda1 : Correzione: su un precedente post su questo social ho indicato erroneamente che Gianni Letta età candidato per il c… - donpas52 : RT @ilmanifesto: IL LATO B #ilmanifesto #laprima «Rafforzare il governo chiunque sia il premier». Salvini si smarca dal ricatto di Berlu… -