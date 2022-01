Coronavirus | Speranza firma la nuova ordinanza | Valle d’Aosta in arancione e Campania in giallo

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Con la forte impennata di contagi da, il ministro della Salute Robertoha deciso dire l’che porterà laine lain. Il monitoraggio settimanale dell’Iss e del ministero della Salute fotografa un peggioramento della situazione pandemica su tutto il territorio nazionale, con un indice Rt in salita a 1,56 e 13 regioni a rischio alto. Il solo bollettino di oggi, 14 gennaio, ha registrato 360 decessi e 186.253 nuovi contagi nel Paese, con un tasso di positività che cresce ancora al 16,4%. In particolare, inil bilancio dei positivi nelle ultime 24 ore è di 20.206 persone; 587 in. Già nel ...

La scelta del ministero guidato da Robertosarebbe scaturita dalla pressione delle Regioni.ricoverati in ospedale per cause diverse dal Covid che risultino positivi ai test per...Sulla base dei dati settimanali, intanto, il ministro della Salute Robertoha firmato le ordinanze che portano la Valle d'Aosta in zona arancione e la Campania in giallo .Brusaferro (Iss): "Cresce l'occupazione dei posti letto in ospedale, sia in area medica sia in terapia intensiva" ...I dati da Coronavirus, aggiornati ad oggi venerdì 14 gennaio 2022, relativi alla situazione epidemiologica da Covid-19 in Sicilia ...