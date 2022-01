Coronavirus Italia | 186 253 nuovi casi e 350 morti Record di vittime nella 4Â° ondata

Advertising

sole24ore : ?? #Coronavirus, Regno Unito orientato ad abbandonare i #Greenpass Covid. ?? #Italia, intanto, verso la zona… - fanpage : La variante Omicron del coronavirus SARS-CoV-2 è ormai largamente predominante in Italia con una incidenza dell'81%… - RaiNews : I passeggeri partiti da Milano sono stati tutti sottoposti a tampone appena atterrati ad Amritsar, nel nord del pae… - lciucciovino : RT @Agenzia_Ansa: VIDEO | Zitromax è introvabile, Federfarma: 'Contro il coronavirus non serve, è stato ampiamente dimostrato'. 'Si tratta… - GianCrown : RT @Agenzia_Ansa: VIDEO | Zitromax è introvabile, Federfarma: 'Contro il coronavirus non serve, è stato ampiamente dimostrato'. 'Si tratta… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia

Sky Sport

(Aggiornamento di MB) Variante Omicron prevalente in: 81% positivi/ Iss: in Basilicata è al 100% BOLLETTINOMINISTERO SALUTE, GLI AGGIORNAMENTI DI IERI Il bollettino...Inci sono attualmente 2.398.828 positivi per Covid - 19, 75.310 in più rispetto a ieri. Il ... Questo è quanto emerge dai dati del monitoraggio sanitario sulla diffusione del nuovo...Il tasso di positività è oggi del 16,45% contro il 22,01% di 7 giorni fa. Sono 136 i nuovi ricoveri in terapia intensiva registrati in Italia nelle ultime 24 ore, 20 in meno rispetto al numero di ieri ...Le vittime sono invece 360 mentre ieri erano state 316: si tratta del numero più alto in questa quarta ondata.