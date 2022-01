Coronavirus in Italia | il bollettino del 14 gennaio | 186 253 nuovi casi | i morti sono 360

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Nelle ultime 24 orestati 186.253 idiregistrati in, mentre ieri erano stati 184.615. Diminuiscono i tamponi effettuati: 1.132.309, contro i 1.181.179 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 16,4% (ieri era 15,6%).360 i(compreso qualche riconteggio), 11 i posti letto occupati in più in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 14(AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). Isparsi in tutte le regioni: in testa la Lombardia con 33.856, poi l'Emilia-Romagna con 20.346. Sul fronte ...

sole24ore : ?? #Coronavirus, Regno Unito orientato ad abbandonare i #Greenpass Covid. ?? #Italia, intanto, verso la zona… - fanpage : La variante Omicron del coronavirus SARS-CoV-2 è ormai largamente predominante in Italia con una incidenza dell'81%… - RaiNews : I passeggeri partiti da Milano sono stati tutti sottoposti a tampone appena atterrati ad Amritsar, nel nord del pae… - Telesardegna : Coronavirus Italia, 186.253 nuovi casi e 360 decessi nelle ultime 24 ore - marilenagasbar1 : RT @marilenagasbar1: -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia

Secondo i dati forniti dal Ministero della Salute registrati 186.253 nuovi contagi Covid e 360 morti nelle ultime 24 ore in Italia. Sono 1.132.309 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia; ieri erano stati 1.181.179. Il tasso di positività è al 16,4%, in aumento rispetto al 15,6% di ieri.