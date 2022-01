Coronavirus, impennata di casi in provincia di Latina (oltre 1900): il bollettino Comune per Comune (Di venerdì 14 gennaio 2022) Non c’è tregua in provincia di Latina, dove il Coronavirus giorno dopo giorno sta continuando a far alzare il numero dei positivi. Nelle ultime 24 ore si sono registrati oltre 1.900 nuovi casi, più precisamente 1.944 con 6 pazienti che hanno necessitato delle cure mediche in ospedale. Coronavirus Asl Latina: il bollettino del 14 gennaio 2022 I 1944 nuovi positivi sono così divisi, Comune per Comune: 231 ad Aprilia, 6 a Bassano, 2 a Campodimele, 11 a Castelforte, 49 a Cisterna di Latina, 24 a Cori, 86 a Fondi, 140 a Formia, 58 a Gaeta, 48 a Itri, 527 a Latina, 16 a Lenola, 22 a Maenza, 76 a Minturno, 18 a Monte San Biagio, 19 a Norma, 76 a Pontinia, 7 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 14 gennaio 2022) Non c’è tregua indi, dove ilgiorno dopo giorno sta continuando a far alzare il numero dei positivi. Nelle ultime 24 ore si sono registrati1.900 nuovi, più precisamente 1.944 con 6 pazienti che hanno necessitato delle cure mediche in ospedale.Asl: ildel 14 gennaio 2022 I 1944 nuovi positivi sono così divisi,per: 231 ad Aprilia, 6 a Bassano, 2 a Campodimele, 11 a Castelforte, 49 a Cisterna di, 24 a Cori, 86 a Fondi, 140 a Formia, 58 a Gaeta, 48 a Itri, 527 a, 16 a Lenola, 22 a Maenza, 76 a Minturno, 18 a Monte San Biagio, 19 a Norma, 76 a Pontinia, 7 ...

Advertising

CorriereCitta : Coronavirus, impennata di casi in provincia di Latina (oltre 1900): il bollettino Comune per Comune - messina_oggi : Un'impennata di decessi per Covid-19 si è registrata nelle ultime ore a Messina e provincia. Ammontano infatti a un… - infoitinterno : CORONAVIRUS/ SONO 3610 I POSITIVI IN ABRUZZO, NUOVA IMPENNATA SULLA PROVINCIA DI TERAMO - corona_tweet : RT @PicenoTime: Covid, Fondazione Gimbe: “Ricoveri aumentati del 31,2% in sette giorni. Impennata anche dei decessi” - PicenoTime : Covid, Fondazione Gimbe: “Ricoveri aumentati del 31,2% in sette giorni. Impennata anche dei decessi”… -