Coronavirus, il bollettino del 14 gennaio (Di venerdì 14 gennaio 2022) Roma – Come riportato dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore le persone trovate positive al tampone sono state 186.253, che portano il totale dei contagi da inizio epidemia a 8.356.514. Da ieri, il numero delle persone attualmente positive al virus è aumentato di 75.310 unità, quindi al momento risultano positive 2.398.828 persone. Di questi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 1.679. Le persone ricoverate con sintomi lievi sono 18.019, mentre le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi sono 2.379.130. Purtroppo nelle ultime 24 ore sono stati registrati 360 decessi, che portano il totale delle persone scomparse da inizio epidemia a 140.548. Da ieri si registrano anche 125.199 nuove guarigioni, quindi il totale delle persone guarite è ora 5.817.138. Nuovi contagiati: 186.253 Contagiati totali: 8.356.514 Incremento netto positivi: ...

