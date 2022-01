Coronavirus, i dati del 14 gennaio: cala la percentuale di contagio, crescono le vittime (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il bollettino della Regione di venerdì 14 gennaio 2022: positivi ancora in diminuzione nella provincia di Monza e Brianza: sono 2.709 - ed erano più di 5mila a metà della scorsa settimana - e sono 33.856 in Lombardia con 214.163 tamponi effettuati e un tasso di positività di 15,8%. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il bollettino della Regione di venerdì 142022: positivi ancora in diminuzione nella provincia di Monza e Brianza: sono 2.709 - ed erano più di 5mila a metà della scorsa settimana - e sono 33.856 in Lombardia con 214.163 tamponi effettuati e un tasso di positività di 15,8%.

Advertising

sole24ore : ?? #Coronavirus, Regno Unito orientato ad abbandonare i #Greenpass Covid. ?? #Italia, intanto, verso la zona… - fanpage : La variante Omicron del coronavirus SARS-CoV-2 è ormai largamente predominante in Italia con una incidenza dell'81%… - Ruffino_Lorenzo : Gli interventi del 118 per motivi respiratori o infettivi in Lombardia sono sostanzialmente al livello della terza… - infoitinterno : Coronavirus, il bollettino contagi del Piemonte: i dati aggiornati dei guariti, positivi e decessi nell’Astigiano - NewSicilia : +++ #Bollettino #Covid #Sicilia +++ La situazione epidemiologica per la giornata di oggi #Newsicilia -