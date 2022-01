Corona virus: Italia, 2398828 attualmente positivi a test (+75310 in un giorno) con 140548 decessi (360) e 5817138 guariti (125199). Totale di 8356514 casi (186253) Dati della protezione civile: effettuati 1132309 tamponi (Di venerdì 14 gennaio 2022) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 2398828 attualmente positivi a test (+75310 in un giorno) con 140548 decessi (360) e 5817138 guariti (125199). Totale di 8356514 casi (186253) <small class="subtitle">Dati della protezione civile: effettuati 1132309 tamponi</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di venerdì 14 gennaio 2022)odierni diffusi dal dipartimento. L'articoloin un) con(360) e).di) proviene da Noi Notizie..

Advertising

RitaStefanelli1 : RT @FrancescoSaro: Fauci è responsabile di aver messo in piedi 26 laboratori di ricerca sui virus; da quello cinese di wuhan sembra sia sfu… - maso_loredana : @MediasetTgcom24 Ad una mia amica è morta la mamma pochi mesi fa di TUMORE si avvicina un'infermiera e con la carte… - Sbrn65 : RT @FrancescoSaro: Fauci è responsabile di aver messo in piedi 26 laboratori di ricerca sui virus; da quello cinese di wuhan sembra sia sfu… - PaulVen83309573 : @MaryDiDio2 Corona sei un delinquente. peggio del corona virus. Se vieni à Nizza ti cerco da per tutto pezzo di merda. - Wil_Peters : RT @Bart24196701: ' 1500 tamponi sequenziati non hanno trovato la sequenza del #COVID19 Ma bensì un qualunque corona virus. Sono state den… -