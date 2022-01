Coppa Italia, Napoli-Fiorentina 2-5. Viola ai quarti (Di venerdì 14 gennaio 2022) La Fiorentina è la seconda squadra a qualificarsi ai quarti di finale della Coppa Italia dove affronterà l'Atalanta. Colpo della squadra Viola che sbanca 5-2 (2-2) ai supplementari il Maradona di Napoli. Viola in vantaggio a fine primo tempo con Vlahovic sigla il vantaggio. Immediato è il pari di Mertens con una magia. Nel recupero espulso Dragowski e Napoli in superiorità numerica. A inizio ripresa Biraghi riporta avanti i Viola, mentre nel finale Lozano colpisce un palo e poi viene espulso. Azzurri in 9 per il doppio giallo a Fabian Ruiz, ma Petagna pareggia in extremis e proietta la sfida ai supplementari dove segnano Venuti, Piatek e Maleh per il 5-2 finale. Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 14 gennaio 2022) Laè la seconda squadra a qualificarsi aidi finale delladove affronterà l'Atalanta. Colpo della squadrache sbanca 5-2 (2-2) ai supplementari il Maradona diin vantaggio a fine primo tempo con Vlahovic sigla il vantaggio. Immediato è il pari di Mertens con una magia. Nel recupero espulso Dragowski ein superiorità numerica. A inizio ripresa Biraghi riporta avanti i, mentre nel finale Lozano colpisce un palo e poi viene espulso. Azzurri in 9 per il doppio giallo a Fabian Ruiz, ma Petagna pareggia in extremis e proietta la sfida ai supplementari dove segnano Venuti, Piatek e Maleh per il 5-2 finale.

