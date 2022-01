Coppa Davis 2022, un girone a Bologna? L’opzione per l’Italia, ma prima bisogna vincere in Slovacchia (Di venerdì 14 gennaio 2022) l’Italia tornerà a giocare in Coppa Davis nel weekend del 4-5 marzo, quando affronterà la Slovacchia nel turno preliminare della massima competizione per Nazionali di tennis. Gli azzurri saranno impegnati a Bratislava, dove si gareggerà col vecchio format (quattro singolari e un doppio, ma al meglio dei tre set), in palio l’accesso alla fase finale che andrà in scena tra novembre e dicembre. Le 16 squadre qualificate verranno suddivise in quattro gironi da quattro formazioni ciascuno, le prime due classificate accederanno ai quarti di finale, dove incomincerà la fase a eliminazione diretta. L’intento degli organizzatori è quello di trovare quattro sedi differenti per ciascun girone e di ospitare poi la fase a eliminazione diretta in un’ulteriore località (la favorita sembrerebbe essere Abu Dhabi, negli ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 gennaio 2022)tornerà a giocare innel weekend del 4-5 marzo, quando affronterà lanel turno preliminare della massima competizione per Nazionali di tennis. Gli azzurri saranno impegnati a Bratislava, dove si gareggerà col vecchio format (quattro singolari e un doppio, ma al meglio dei tre set), in palio l’accesso alla fase finale che andrà in scena tra novembre e dicembre. Le 16 squadre qualificate verranno suddivise in quattro gironi da quattro formazioni ciascuno, le prime due classificate accederanno ai quarti di finale, dove incomincerà la fase a eliminazione diretta. L’intento degli organizzatori è quello di trovare quattro sedi differenti per ciascune di ospitare poi la fase a eliminazione diretta in un’ulteriore località (la favorita sembrerebbe essere Abu Dhabi, negli ...

