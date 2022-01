Coppa d’Africa 2022: vincono Marocco e Malawi, pari Gabon e Senegal (Di venerdì 14 gennaio 2022) Coppa d’Africa 2022, nella 2a giornata della competizione nel girone B, Senegal e Guinea non si fanno male e chiudono la loro sfida con un pareggio senza reti. Nell’altra gara dello stesso raggruppamento, invece, il Malawi batte lo Zimbawe e si avvicina alle prima due. Nel gruppo C, invece, il Marocco supera le Comore e vola in testa al gruppo, mentre in serata il Ghana pareggia con il Gabon. Così i risultati e i marcatori di giornata. I risultati della Coppa d’Africa di oggi Senegal-Guinea 0-0 Malawi-Zimbawe 2-1 Marcatori: 38? Wadi (Z), 43? e 58? Mhango (M) Marocco-Comore 2-0 Marcatori: 16? Amallah (M), 89? Aboukhlal (M) Gabon-Ghana ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 14 gennaio 2022), nella 2a giornata della competizione nel girone B,e Guinea non si fanno male e chiudono la loro sfida con un pareggio senza reti. Nell’altra gara dello stesso raggruppamento, invece, ilbatte lo Zimbawe e si avvicina alle prima due. Nel gruppo C, invece, ilsupera le Comore e vola in testa al gruppo, mentre in serata il Ghana pareggia con il. Così i risultati e i marcatori di giornata. I risultati delladi oggi-Guinea 0-0-Zimbawe 2-1 Marcatori: 38? Wadi (Z), 43? e 58? Mhango (M)-Comore 2-0 Marcatori: 16? Amallah (M), 89? Aboukhlal (M)-Ghana ...

Advertising

amnestyitalia : Salima Mukansanga ha fatto la storia: è la prima donna in assoluto ad arbitrare alla Coppa d'Africa ?? #AfricaCup… - Eurosport_IT : Dopo il Camerun anche il Marocco strappa il pass per gli ottavi di finale! ????????? #CoppaDAfrica | #AFCON2021 |… - sscnapoli : ?? @kkoulibaly26, impegnato con la propria Nazionale per la Coppa d’Africa, è risultato positivo al Covid-19. Il cal… - fernandinho__25 : Non guarderò più coppa d’Africa me do nyame anka ma gyimi - ematr_86 : Coppa d'Africa, si fa pure a botte tra Gabon e Ghana -