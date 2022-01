Coppa d’Africa 2022, rissa clamorosa alla fine di Gabon-Ghana: volano pugni ed espulsioni (VIDEO) (Di venerdì 14 gennaio 2022) volano pugni e calci in Coppa d’Africa 2022 al termine di Gabon-Ghana. La sfida che ha chiuso il programma di oggi è terminata 1-1 con il gol nel finale di Allevinah che ha risposto ad Ayew. Gli animi si sono scaldati e a partita finita, subito dopo il triplice fischio, si è scatenata una maxi rissa che ha coinvolto praticamente tutti i giocatori. Arbitro e guardalinee sono stati protetti da un cordone di steward ed è arrivato anche un cartellino rosso per Tetteh. In alto il VIDEO. Gabon vs Ghana #Afcon Ghana can not fight to win pic.twitter.com/qTyKGxjuvA — Osemare Aigboa (@Osccy1) January 14, 2022 SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 14 gennaio 2022)e calci inal termine di. La sfida che ha chiuso il programma di oggi è terminata 1-1 con il gol nel finale di Allevinah che ha risposto ad Ayew. Gli animi si sono scaldati e a partita finita, subito dopo il triplice fischio, si è scatenata una maxiche ha coinvolto praticamente tutti i giocatori. Arbitro e guardalinee sono stati protetti da un cordone di steward ed è arrivato anche un cartellino rosso per Tetteh. In alto ilvs#Afconcan not fight to win pic.twitter.com/qTyKGxjuvA — Osemare Aigboa (@Osccy1) January 14,SportFace.

amnestyitalia : Salima Mukansanga ha fatto la storia: è la prima donna in assoluto ad arbitrare alla Coppa d'Africa ?? #AfricaCup… - Gazzetta_it : Gabon: Aubameyang e altri due giocatori negativi, ma fermati per problemi cardiaci #Covid #CoppaAfrica - Eurosport_IT : Dopo il Camerun anche il Marocco strappa il pass per gli ottavi di finale! ????????? #CoppaDAfrica | #AFCON2021 |… - Calciodiretta24 : Coppa d'Africa, Guinea Bissau - Egitto: diretta live e risultato in tempo reale - CalcioNews24 : #Coppa d’Africa, #GabonGhana: pari senza fair play e rissa finale -