Coppa d’Africa 2022, respinto il ricorso della Tunisia: omologato il risultato della partita col Mali (Di venerdì 14 gennaio 2022) E’ stato omologato il risultato del match Tunisia-Mali, valevole per la fase a gironi della Coppa d’Africa 2022 e finito tra mille polemiche. La Tunisia aveva infatti presentato ricorso in quanto l’arbitro ha fischiato la fine con alcuni minuti di anticipo. A dir la verità, il direttore di gara aveva decretato la fine dell’incontro ben due volte: prima all’85’ e poi a 15 secondi dal 90?. Una decisione che ha mandato su tutte le furie i tunisini, i quali si sono rifiutati di tornare in campo per disputare i minuti restanti. La Confederazione africana (Caf), tuttavia, ha respinto il ricorso, pertanto il Mali può festeggiare il successo SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 14 gennaio 2022) E’ statoildel match, valevole per la fase a gironie finito tra mille polemiche. Laaveva infatti presentatoin quanto l’arbitro ha fischiato la fine con alcuni minuti di anticipo. A dir la verità, il direttore di gara aveva decretato la fine dell’incontro ben due volte: prima all’85’ e poi a 15 secondi dal 90?. Una decisione che ha mandato su tutte le furie i tunisini, i quali si sono rifiutati di tornare in campo per disputare i minuti restanti. La Confederazione africana (Caf), tuttavia, hail, pertanto ilpuò festeggiare il successo SportFace.

