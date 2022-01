Coppa d’Africa 2022, il Gabon beffa il Ghana nel finale: pareggio e secondo posto difeso (Di venerdì 14 gennaio 2022) Emozioni nel finale del match di Coppa d’Africa 2022 tra Gabon e Ghana. Termina 1-1 la sfida in Camerun e il secondo posto di questo girone C che annovera anche Marocco e Comore vede il Gabon portarsi a quota quattro punti, con il Ghana beffato dal gol all’88’ che costringe al pareggio e a muovere la classifica di solo un punto. All’iniziale vantaggio di Ayew, risponde a un passo dal 90? il nuovo entrato Allevinah. Nel primo tempo avvio sonnecchioso prima del gol di Ayew che sblocca il match al 18?. E’ bravo il figlio d’arte a piazzarla all’angolino col mancino a chiusura di un’azione corale in cui è emerso il suo ottimo tasso tecnico e quello di Partey che gli serve l’assist. Da qui ... Leggi su sportface (Di venerdì 14 gennaio 2022) Emozioni neldel match ditra. Termina 1-1 la sfida in Camerun e ildi questo girone C che annovera anche Marocco e Comore vede ilportarsi a quota quattro punti, con ilto dal gol all’88’ che costringe ale a muovere la classifica di solo un punto. All’iniziale vantaggio di Ayew, risponde a un passo dal 90? il nuovo entrato Allevinah. Nel primo tempo avvio sonnecchioso prima del gol di Ayew che sblocca il match al 18?. E’ bravo il figlio d’arte a piazzarla all’angolino col mancino a chiusura di un’azione corale in cui è emerso il suo ottimo tasso tecnico e quello di Partey che gli serve l’assist. Da qui ...

