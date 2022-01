Coppa d’Africa 2022, Gabon e Ghana pareggiano 1-1 nell’ultima sfida della seconda giornata per il gruppo C (Di venerdì 14 gennaio 2022) Clamoroso a Yaoundé! nell’ultima sfida della seconda giornata del gruppo C, il Gabon strappa un fondamentale pareggio in rimonta contro il Ghana per 1-1 ed è ormai ad un passo dalla qualificazione aritmetica per gli ottavi di finale della Coppa d’Africa 2022 di calcio maschile. Con questo risultato, la Tunisia resta saldamente al comando a quota 6 punti ed è già certa del passaggio del turno (male che vada chiuderà seconda nel raggruppamento), mentre il Gabon consolida il suo secondo posto nel girone portandosi a 4 punti con un vantaggio di +3 sul terzo posto del Ghana (vicina all’eliminazione) in attesa dell’ultima decisiva ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 gennaio 2022) Clamoroso a Yaoundé!delC, ilstrappa un fondamentale pareggio in rimonta contro ilper 1-1 ed è ormai ad un passo dalla qualificazione aritmetica per gli ottavi di finaledi calcio maschile. Con questo risultato, la Tunisia resta saldamente al comando a quota 6 punti ed è già certa del passaggio del turno (male che vada chiuderànel raggruppamento), mentre ilconsolida il suo secondo posto nel girone portandosi a 4 punti con un vantaggio di +3 sul terzo posto del(vicina all’eliminazione) in attesa dell’ultima decisiva ...

