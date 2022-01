Convocati Salernitana: emergenza difesa, c’è il ritorno di Ruggeri (Di venerdì 14 gennaio 2022) . I giocatori a disposizione di Colantuono per la Lazio Stefano Colantuono ha diramato la lista dei Convocati della Salernitana per il match con la Lazio. Fuori per squalifica Gyomber, assente anche Coulibaly per infortunio così come Ribery. Da segnalare il rientro di Ruggeri che mancava dalla 3ª di campionato (lesione muscolare). ? I Convocati per Salernitana – Lazio ?#SalernitanaLazio #macteanimo pic.twitter.com/l5whywsVmJ— US Salernitana 1919 (@OfficialUSS1919) January 14, 2022 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 14 gennaio 2022) . I giocatori a disposizione di Colantuono per la Lazio Stefano Colantuono ha diramato la lista deidellaper il match con la Lazio. Fuori per squalifica Gyomber, assente anche Coulibaly per infortunio così come Ribery. Da segnalare il rientro diche mancava dalla 3ª di campionato (lesione muscolare). ? Iper– Lazio ?#Lazio #macteanimo pic.twitter.com/l5whywsVmJ— US1919 (@OfficialUSS1919) January 14, 2022 L'articolo proviene da Calcio News 24.

