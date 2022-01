Contagio | a Giffoni Valle Piana prima significativa inversione di tendenza

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Contagi da coronavirus: asi registra unadi. La tabella del 13 gennaio mostra come i negativizzati (34) siano in numero superiore ai nuovi positivi (15). Il totale dei postivi al virus Sars-CoV-2 sono complessivamente 397. La tabella non riporta il numero di coloro che, all’interno di questa platea, hanno sviluppato la malattia (il Covid) e le gradazioni della conseguente sintomatologia. Il ventaglio è ampio e va da qualche linea di febbre al ricovero nel reparto di rianimazione. Una semplificazione numerica che – ad ogni livello geografico – non aiuta a comprendere l’esatta incidenza del virus ...

...contatti stretti dei contagiati residenti nell'area del distretto sanitario 68 diValle ... inconsapevolmente, fungono da vettore diper altri cittadini. Ancora, tantissimi lettori ...... ulteriori rigorose misure per il contenimento del. "Al momento - fanno sapere - il numero ... proprio come i sindaci di Corbara eValle Piana, hanno firmato l'ordinanza di sospensione ...Preoccupano nel salernitano i contagi covid. Non solo a Giffoni Sei Casali, ma anche a Serre è in corso una protesta silenziosa da parte dei genitori degli alunni che, a fronte degli oltre 100 contagi ...Aumentano i casi Covid in provincia di Salerno. Lo comunicano i sindaci attraverso i bollettini diffusi sui propri canali social. Vediamo insieme la situazione comune per comune nel Salernitano. Covid ...